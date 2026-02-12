A UEFA divulgou as contas relativas à temporada 2024/25. Entre as despesas e receitas da entidade (que atingiram recordes), a organização discriminou os prémios entregues às equipas que participaram nas competições europeias.

Cinco clubes nacionais jogaram nas provas da UEFA nessa temporada. O emblema que mais lucrou foi o Benfica, que recebeu 71,4 milhões de euros após uma participação na Liga dos Campeões que chegou aos oitavos de final (em que perdeu com o Barcelona).

Foi o 13.º clube que mais recebeu. É praticamente metade do clube que mais recebeu - logicamente, o vencedor da Champions League. O PSG amealhou 144,4 milhões de euros.

O Sporting, que chegou aos play-offs do liga milionária, recebeu 48,9 milhões de euros. No que diz respeito à Liga Europa, os valores diminuem bastante. O clube que mais recebeu foi o Tottenham - 41,3 milhões de euros. O finalista vencido Manchester United amealhou 36,4 milhões.

O FC Porto encaixou 16,4 milhões de euros, enquanto o Sp. Braga 13,4 milhões. Quanto à Liga Conferência, que teve no V. Guimarães o único representante nacional, os minhotos receberam 9,4 milhões de euros.