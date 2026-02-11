Fernando Gomes vai ser proposto esta quinta-feira como membro honorário do Comité Executivo da UEFA, confirmou fonte do organismo à agência Lusa. A votação está agendada para o 50.º Congresso da UEFA, que decorre em Bruxelas.

A iniciativa partiu do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e surge como reconhecimento pelos «serviços excecionais prestados ao futebol europeu» pelo antigo líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os membros honorários do Comité Executivo podem marcar presença no congresso anual da UEFA na qualidade de consultores, mas não têm direito de voto.

Fernando Gomes, de 73 anos, presidiu à FPF entre 2011 e 2025, num ciclo de 13 anos marcado por forte presença nas instâncias internacionais. Entre 2015 e 2023 integrou o Comité Executivo da UEFA, organismo do qual foi vice-presidente entre 2017 e 2023. No mesmo período, representou a Europa no Conselho da FIFA.

Já em março de 2025 foi eleito presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), e em abril do mesmo ano formalizou a saída do Conselho da FIFA, encerrando o percurso nas principais estruturas internacionais do futebol.

O Comité Executivo da UEFA é composto pelo presidente e por mais 19 membros: 16 eleitos em congresso (com um mínimo de duas mulheres), dois indicados pela Associação Europeia de Clubes (ECA) e um pelas Ligas Europeias.

A eventual nomeação de Fernando Gomes surge num contexto de perda recente de influência portuguesa naquele órgão. Em 2025, já sob a liderança de Pedro Proença na FPF, Portugal falhou a eleição para o Comité Executivo no congresso de Belgrado, interrompendo uma presença lusa ininterrupta de 12 anos.

Além de Fernando Gomes, também Francisco Cazal Ribeiro, Silva Resende e Gilberto Madaíl representaram Portugal no órgão máximo do futebol europeu.