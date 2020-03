O adiamento do Euro 2020 para o próximo ano devido ao surto do novo coronavírus deverá permitir a extensão dos prazos para a conclusão das competição europeias e nacionais de clubes.

Num esclarecimento publicado, a Federação de Futebol da Sérvia, que participou na reunião promovida esta terça-feira pela UEFA com representantes todas as federações membro, informou que todas as federações propuseram que a Liga dos Campeões, a Liga Europa e as competições nacionais possam ser concluídas até 30 de junho de 2020.

Na mesma nota, a Federação da Sérvia diz ser expectável que a UEFA tome uma decisão até ao fim do dia e adianta a data na qual deverá defrontar a Noruega no play-off de acesso ao Europeu: junho de 2020.