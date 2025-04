Espanha garantiu, na noite desta quinta-feira, depois dos desfechos dos quartos de final da Liga Europa e da Liga Conferência, uma vaga extra na Liga dos Campeões da época 2025/26.

Com os jogos desta quinta-feira, Espanha passa a ter um coeficiente de 23.250 pontos na época 2024/25 e já não pode ser ultrapassada pela Itália, terceira classificada no ranking desta época, com 20.938 pontos. Mesmo com Itália a ter ainda dois clubes em ação na UEFA (Inter de Milão e Fiorentina).

A certeza esta noite chegou graças à eliminação da Lazio ante o Bodo/Glimt. E, com isto, já são conhecidos os dois países que vão ter, pelo menos, cinco clubes na próxima edição da Champions. Isto porque a Inglaterra, primeira classificada do ranking 2024/25, com 25.892 pontos, garantiu vaga extra há pouco mais de uma semana.

De recordar que a vaga extra na Champions é atribuída aos dois países com melhor coeficiente de época. No ano passado, tal foi garantido pela Itália e pela Alemanha.

Como consequência, o Barcelona, que já garantiu, no pior cenário, o quinto lugar na liga espanhola, está qualificado para a próxima Liga dos Campeões, juntando-se a Liverpool, Bayern Munique, Paris Saint-Germain e Bayer Leverkusen.

Espanha pode vir mesmo a ter seis clubes na próxima edição da Liga dos Campeões. Tal acontecerá se o Athletic Bilbao vencer a Liga Europa e terminar abaixo do quarto lugar na liga espanhola.