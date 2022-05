A Allianz Arena, casa do Bayern Munique, vai receber o jogo de abertura do Euro 2024 e a final da competição será jogada no Olímpico de Berlim, anunciou a UEFA.

A competição vai decorrer em dez cidades da Alemanha de 14 de junho a 14 de julho e a temática da «sustentabilidade» foi pela primeira vez incluída como critério do regulamento do torneio.

«Os jogos de cada grupo ocorrerão apenas em dois conjuntos, o que reduzirá as distâncias de deslocamento de seleções e adeptos entre as cidades-anfitriãs e favorecerá as delegações das seleções que viajam de comboio ou autocarro, dos seus centros de estágio para os locais dos jogos durante a fase de grupos», referiu a UEFA em comunicado.

A fase de grupos será sorteada a 9 de outubro de 2022.