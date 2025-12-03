A UEFA atribuiu a Portugal a organização do Europeu feminino de sub-19 em 2028.

«A atribuição deste Campeonato da Europa a Portugal é motivo de enorme orgulho e uma grande responsabilidade. É uma oportunidade valiosa para contribuir para o desenvolvimento do futebol feminino de formação e para a concretização dos nossos objetivos enquanto federação e país. Portugal é um país que sabe acolher, tem um ADN de futebol, já demonstrou que é capaz de organizar eventos desta dimensão e conta com os melhores adeptos do mundo», referiu Pedro Proença, citado pela FPF.

A UEFA atribuiu também a edição de 2029 da prova, que se realiza anualmente, à Itália.

Recorde-se que a FPF abdicou em novembro passado da candidatura ao Europeu feminino de 2029, que vai realizar-se, soube-se nesta quarta-feira, na Alemanha.

A UEFA comunicou também os organizadores das edições de 2028 dos Europeus masculinos de sub-17 (Bélgica e Turquia) e sub-19 de 2027 (República Checa), 2028 (Bulgária) e 2029 (Países Baixos).