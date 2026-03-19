Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante o Estugarda, que valeu o apuramento para os quartos de final da Liga Europa:

Balanço do pleno de vitórias lusas, depois de Sporting e Sp. Braga. E se viu os jogos de ambos:

«Penso que o que conseguimos para o futebol português é incrível. Na última semana, assegurámos mais uma vaga para a Liga dos Campeões [em 2027/28], mas continuar a acrescentar qualidade e pontos, penso que qualquer português deve estar orgulhoso de todas as equipas que jogaram nas competições europeias e as que ainda estão… é notável. Mas não tive muito tempo para ver os outros, estava a ver o nosso jogo num dia e, no outro, a ver o jogo todo do Estugarda contra o Leipzig. Estivemos ocupados, não há muito tempo para ver futebol por diversão.»