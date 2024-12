Aproxima-se uma fase decisiva para a continuidade das equipas portuguesas nas competições europeias. FC Porto joga com o Midtjylland, no Estádio do Dragão, na quinta-feira, em duelo da sexta jornada da fase regular da Liga Europa. No mesmo dia, o Sp. Braga desloca-se ao reduto da Roma.

O árbitro escolhido para o desafio dos dragões é o macedónio Aleksandar Stavrev. Stavrev reencontra o FC Porto, depois de ter ajuizado uma partida dos dragões em casa do Rapid Viena (3-1) na época de 2010/11, na qual a equipa portista viria a vencer a competição, frente ao Sp. Braga.

Stavrev terá como assistentes os compatriotas Dejan Kostadinov e Goce Petreski, enquanto o italiano Daniele Chifi estará no videoárbitro.

Nesta sexta jornada, o Sp. Braga tem uma deslocação a casa da Roma, em jogo dirigido pelo alemão Daniel Siebert, assistido por Jan Seidel e Rafael Foltyn, e com Soren Storks na função do VAR.

Ainda na Liga Europa, vão estar em participação os árbitros lusos Tiago Martins, no VAR do Rangers-Tottenham, e António Nobre árbitro principal no Elfsborg-Qarabag, coadjuvado por Pedro Ribeiro e Nelson Pereira e André Narciso no VAR.

Na Liga Conferência, o Vitória de Guimarães visita os suíços do St.Gallen, pelas 20 horas, num embate com arbitragem do escocês Nicholas Walsh.