Não foi positiva a primeira jornada portuguesa nas provas da UEFA. Apesar das vitórias de FC Porto e Sporting, a França, sexto classificado à frente de Portugal, reforçou esse lugar a aproximou-se dos Países Baixos, que subiram ao quinto lugar já esta época.

Os quatro pontos somados por dragões e leões têm de ser divididos pelas seis equipas lusas apuradas para as provas da UEFA, o que inclui Arouca e V. Guimarães, já eliminados e por isso impedidos de pontuar, bem como Benfica e Sp. Braga, que perderam os seus jogos. Significa isso um acréscimo de 0,666 pontos para o ranking português.

Já as equipas francesas tiveram uma jornada bastante proveitosa, uma vez que todas pontuaram.

Depois das vitórias do Paris Saint-Germain e do Lille, bem como do empate do Lens na terça e quarta-feira, o Rennes venceu o Maccabi Haifa por 3-0, o Toulouse empatou com o Saint-Gilloise, e o Marselha empatou com o Ajax.

Contas feitas, foram 1,500 os pontos somados pela França esta semana.

Já os Países Baixos somaram 0,600 pontos, menos até do que Portugal, devido às vitórias do Feyenoord e ao empate do Ajax, uma vez que o PSV Eindhoven e o AZ Alkmaar perderam os respetivos jogos.

Contas feitas, Portugal somou até ao momento 3.666 pontos esta época, mais do que a França (3.250), mas menos do que os Países Baixos, que já ganharam 4.400 pontos.