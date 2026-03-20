Os clubes portugueses já alcançaram a melhor pontuação de sempre no Ranking UEFA e esta é apenas a segunda vez que Portugal está representado por três equipas nos quartos de final das competições europeias.

A última vez – e única, até aqui – que Portugal teve três clubes nos «quartos» foi em 2010/11. Nessa época, FC Porto, Sporting de Braga e Benfica marcaram presença nos quartos de final da Liga Europa, que viria a ser conquistada pelos dragões, em Dublin, precisamente frente aos bracarenses, que na meia-final eliminaram os encarnados.

Se, em 2010/11, todas as equipas portuguesas em prova na UEFA estavam a disputar Liga Europa, em 2025/26 o cenário é um pouco diferente. FC Porto e Sp. Braga seguem na segunda principal prova europeia, enquanto o Benfica já foi eliminado da Liga dos Campeões, prova onde ainda se mantém o Sporting. De resto, Portugal é mesmo o único país fora das big-5 que ainda está representado no top-20 europeu.

Diga-se, também, que o recorde de pontos somados pelo país numa temporada estava anteriormente fixado em 18.800 e pertencia precisamente à época 2010/11, mas, com a vitória do FC Porto sobre o Estugarda (2-0), Portugal chegou aos 18.900 pontos.