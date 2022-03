O FC Porto foi multado em 50 mil euros por atraso no início ou reinício do jogo ante a Lazio, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, realizado a 24 de fevereiro, de acordo com o mais recente mapa de castigos da UEFA.

O documento, publicado na sexta-feira, confirma a multa pesada aos dragões pelo atraso e, pelo mesmo motivo, em particular sobre o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, um «encerramento do processo».

Nas decisões anunciadas sobre a Liga dos Campeões, o Benfica foi também multado, em 3 mil euros, por deflagração de pirotecnia na receção ao Ajax, da primeira mão dos oitavos de final da Champions, no Estádio da Luz.

O FC Porto empatou a dois golos em Itália, num jogo que valeu a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa, fase na qual a equipa portuguesa foi eliminada pelo Lyon, na quinta-feira.

O Benfica também empatou a duas bolas na receção ao Ajax, a quem ganhou na terça-feira, nos Países Baixos, por 1-0, para qualificar-se para os quartos de final.

Youth League: máscaras e desinfetante custam multa ao Benfica

O Benfica foi ainda multado em 2.500 euros por «violação ao protocolo de retoma da UEFA», relacionado com a covid-19 e com a utilização de máscaras faciais e gel desinfetante, na vitória por 3-2 ante o Midtjylland, nos oitavos de final da competição. A mesma multa foi aplicada à equipa dinamarquesa.

João Neves, expulso nesse jogo, realizado a 2 de março, cumpre um jogo de castigo na equipa dos encarnados.