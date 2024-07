As Ligas Europeias (European Leagues, em inglês) e a FIFPRO Europa vão apresentar conjuntamente uma queixa aos reguladores da Comissão Europeia contra o sobrecarregamento do calendário de jogos internacionais da FIFA, afirmaram as duas organizações nesta terça-feira,

Os dois organismos alegam que o calendário de jogos internacionais está agora para além da saturação dos jogadores e tornou-se insustentável para as ligas nacionais, bem como um risco para a saúde dos jogadores. Recorde-se que se tornou cada vez mais normal lesões de longa duração, como as de ligamentos cruzados.



Dizem ainda que as decisões da FIFA nos últimos anos favoreceram repetidamente as suas próprias competições e interesses comerciais e negligenciaram as suas responsabilidades como organismo dirigente.



«A queixa explica que o comportamento da FIFA infringe o direito comunitário da concorrência e constitui, nomeadamente, um abuso de posição dominante: A FIFA desempenha um duplo papel: o de entidade reguladora do futebol a nível mundial e o de organizadora de competições. Este facto cria um conflito de interesses», referiram num comunicado citado pela agência Reuters.