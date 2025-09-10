Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, é presença confirmada no Football Summit 2025, anunciou esta quarta-feira a organização do evento que se realiza na Cidade do Futebol, em Oeiras. O dirigente irá estar na cerimónia de abertura, no dia 8 de outubro.

Para já, estão confirmados vários nomes, entre eles Jill Ellis, diretora para o futebol da FIFA, Roberto Martínez (selecionador nacional), Francisco Neto (treinador da seleção feminina), Nani, Paulo Fonseca, Madjer ou Ricardinho.

O evento realiza-se entre 8 a 11 de outubro.

