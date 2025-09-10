UEFA
Presidente da UEFA confirmado no Football Summit 2025
Aleksander Ceferin estará na cerimónia de abertura do evento, que se realiza na Cidade do Futebol, em Oeiras
Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, é presença confirmada no Football Summit 2025, anunciou esta quarta-feira a organização do evento que se realiza na Cidade do Futebol, em Oeiras. O dirigente irá estar na cerimónia de abertura, no dia 8 de outubro.
Para já, estão confirmados vários nomes, entre eles Jill Ellis, diretora para o futebol da FIFA, Roberto Martínez (selecionador nacional), Francisco Neto (treinador da seleção feminina), Nani, Paulo Fonseca, Madjer ou Ricardinho.
O evento realiza-se entre 8 a 11 de outubro.
