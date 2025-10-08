Aleksandr Ceferin, presidente da UEFA, o máximo organismo do futebol europeu, marcou presença na cerimónia de abertura da Portugal Football Summit, que decorreu na Cidade do Futebol nesta quarta-feira.

O dirigente falou sobre as particularidades do futebol português e fez até uma revelação:

«Ouço muitas perguntas sobre as Federações de Portugal e Croácia. Questionam, como é possível Portugal ter 10 milhões de pessoas e fazer o que faz? Vocês têm um grande espírito competitivo e uma grande escola de futebol. Em cada final da Champions há jogadores portugueses, em cada Euro vocês são competitivos. Infelizmente bateram a minha Eslovénia no último Euro. Se virem estes rapazes que estiveram aqui, é incrível», disse, referindo-se aos jogadores da Seleção portuguesa.

Um dos embaixadores do futebol português no mundo é, claro está, Cristiano Ronaldo. Ceferin elogiou a competitividade de CR7.

«Ele não é um dos maiores promotores de Portugal, ele é o maior, de longe. Nunca vi ninguém tão competitivo. Ele é incrível. Alcançar o que ele alcançou... penso que precisávamos de duas horas de conversa. Tenho grande respeito por ele pela muita caridade que ele fez ao longo da carreira, sem precisar disso. É um dos três nomes do futebol mundial de sempre», afirmou.

Além disso, elogiou jovens valores da Seleção Nacional. «Nuno Mendes é fantástico, um dos melhores do mundo atualmente, mas a sua posição não é tão bem vista como outras. Há João Neves, Vitinha, Rúben Dias... mas não quero mencionar mais porque vou esquecer-me de alguém», admitiu.

Além disso, Ceferin abordou as competições da UEFA. Mostrou-se satisfeito com o novo formato da Champions e da Liga Europa, prometendo manter esse esquema até ao final do seu mandato.

«Para o Euro não vejo mudanças, talvez a qualificação mas sem mais jogos, porque não há espaço. Talvez tentemos tornar a qualificação mais interessante», abriu o pano.

Admitindo que «os tempos são os mais perigosos desde a década de 1930», Ceferin diz que a sua maior pressão é «olhar ao espelho de manhã».

A Portugal Football Summit inicia-se nesta quarta-feira e decorre até sábado, na Cidade do Futebol.