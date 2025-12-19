A UEFA vai distribuir nove milhões de euros pelos clubes que cederam jogadoras para o Europeu feminino de futebol de 2025, num pacote que engloba também os emblemas formadores, anunciou o organismo.

Em comunicado, a UEFA explicou nesta sexta-feira que este valor é o dobro do que foi distribuído no Euro 2022 e terá impacto em 103 clubes de toda a Europa.

«Este montante recompensa tanto os clubes de elite como os amadores cujas jogadoras fizeram parte das seleções nacionais que competiram no torneio, em reconhecimento do papel essencial desempenhado pelos clubes a todos os níveis no desenvolvimento das jogadoras de futebol e no apoio ao sucesso das seleções nacionais», lê-se no comunicado.

Desse total, 344 mil euros vão ser dados às quatro equipas portuguesas que tiveram jogadoras na competição.

O pentacampeão Benfica vai ser o que mais vai receber, com 200.385 euros, mais do dobro do que o rival Sporting (91.980), enquanto Sp. Braga (30.660) e Torreense (21.900) são os outros clubes reembolsados.

O Euro 2025 decorreu na Suíça e foi conquistado pela Inglaterra, que bateu a Espanha na final, em Basileia, no desempate por grandes penalidades (3-1), depois do 1-1 no tempo regulamentar.

Portugal disputou a fase final pela terceira vez consecutiva, mas, mais uma vez, ficou pela fase de grupos.