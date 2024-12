O diretor de Responsabilidade Social da UEFA garantiu, esta terça-feira, que um dos principais objetivos do organismo é ser um «exemplo» para a inclusão das pessoas com deficiência aos estádios.

Em declarações na Cidade do Futebol, Michele Uva elogiou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelo trabalho realizado até ao momento nesta área e garantiu que «há um empenho de todos» para que todos sejam incluídos no mundo do futebol.

«Queremos ser um exemplo para a sociedade civil, mais do que para outros desportos. Somos uma grande montra no mundo, com milhões de adeptos que assistem aos jogos. Precisamos de ensinar pelo exemplo e melhorar todos os dias. Há um grande empenho de todos, nomeadamente de federações e clubes, em incluir todos no mundo do futebol», garantiu.

Neste sentido, O secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, elogiou também o trabalho realizado pela FPF e lembrou as «regras de acessibilidades» definidas na lei.

«O futebol pode também ser uma referência para outras modalidades, é preciso agradecer à UEFA este trabalho tão importante para a família do desporto», referiu.