Alex Ferguson vai receber uma medalha da UEFA por um título que conquistou há 40 anos, em 1983, quando conduziu o Aberdeen à conquista da extinta Taça dos Vencedores das Taças, ainda antes de iniciar o seu trajeto no Manchester United.

O treinador escocês comandou o Aberdeen entre 1978 e 1986 e alcançou um feito extraordinário para o emblema escocês quando, em 1983, bateu o Real Madrid na final da Taça das Taças, em Gotemburgo, num jogo que só se resolveu no prolongamento, com um golo de John Hewitt aos 112 minutos. No final do jogo, apenas os onze titulares e os cinco suplentes receberam medalhas, uma lacuna que a UEFA quer, agora, corrigir, 40 anos depois.

A UEFA vai entregar, não uma, mas seis medalhas adicionais a pessoas que estiveram ligadas ao feito do Aberdeen. «É uma grande honra receber esta medalha e estou grato a todos aqueles que trabalharam tanto para que isto acontecesse. É também fantástico ver o reconhecimento a algumas das extraordinárias pessoas que trabalharam tanto nos bastidores durante este período de imenso sucesso do clube», reagiu o treinador de 81 aos em comunicado.

O treinador-adjunto Archie Knox e o médio Dougie Bell, que falhou o jogo por lesão, vão também receber as respetivas medalhas, além da família Donald, como reconhecimento ao então diretor, Ian Donald, e ao seu pai e, mais tarde, presidente, Dick Donald, revelou o Aberdeen.

A mesma distinção será também concedida a título póstumo ao antigo vice-presidente Chris Anderson e outra à família de Teddy Scott, figura histórica que foi jogador, preparador, treinador e, posteriormente, técnico de equipamentos do Aberdeen, que se retirou em 2003, depois de servir o clube durante quase 50 anos.