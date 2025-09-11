Liga dos Campeões: Estádio Metropolitano vai receber a final de 2027
UEFA anunciou vários palcos para diversas competições a disputar nos próximos dois anos
O Comité Executivo da UEFA, reunido em Tirana, na Albânia, anunciou esta quinta-feira que o Estádio Metropolitano, do Atlético Madrid, vai ser o palco da final da Liga dos Campeões de 2027.
Assim, depois da atual edição, que está agora a começar e que tem a final marcada para o Arena Puskas, em Budapeste, onde Portugal venceu a Hungria, a final da temporada de 2026/27 será na capital espanhola, no estádio dos colchoneros.
Além da final da Liga dos Campeões, a UEFA também anunciou o palco de outras as competições. São os casos das Supertaças Europeias de 2026, a masculina e a feminina, que ficaram marcadas para Salzburgo, na Áustria.
No que diz respeito ao futebol feminino, a final da Liga dos Campeões, também de 2027, ficou marcada para o Estádio Nacional de Varsóvia, na Polónia.
A UEFA marcou ainda os palcos para as competições de futsal. A final da Liga dos Campeões desta modalidade vai ser jogada, em 2026, em Pesaro, na Itália. Também nesta modalidade, a final do Campeonato da Europa feminina de 2027 vai ser disputada em Osijek, na Croácia, enquanto na categoria de sub-19 a final será em Astana, no Cazaquistão.
