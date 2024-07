A UEFA anunciou esta sexta-feira que o árbitro suíço Sandro Schärer foi eleito para apitar a Supertaça Europeia entre os espanhóis do Real Madrid, vencedores da Liga dos Campeões, e os italianos da Atalanta, vencedores da Liga Europa.

Um jogo que está marcado para o Estádio Nacional da Polónia, em Varsóvia, para as 20h00 de 14 de agosto.

🇨🇭 Switzerland's Sandro Schärer will referee the 2024 UEFA #SuperCup.



🆚 Real Madrid vs Atalanta

🏟️ National Stadium, Warsaw, Poland

🗓️ Wednesday 14 August

🕘 21:00 local time pic.twitter.com/JpOtcq8S9K