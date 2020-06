O Trabzonspor foi excluído por um ano das competições europeias, informou esta quarta-feira a UEFA em comunicado.

Na base da decisão, explica o organismo que rege o futebol europeu, está o facto de a equipa turca não ter conseguido «cumprir com o requisito de equilíbrio [financeiro] exigido num acordo de liquidação».

Refira-se que o Trabzonspor, clube no qual atua o português João Pereira, é o atual líder do campeonato turco, em igualdade pontual com o Basaksehir. Se acabar nos lugares de acesso à Liga dos Campeões ou da Liga Europa, já sabe que não poderá disputar nenhuma das provas, seja em 20/21 ou 21/22.