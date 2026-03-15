A UEFA confirmou este domingo que a Finalíssima, que iria opor a Argentina e a Espanha, foi oficialmente cancelada. A razão prende-se à impossibilidade de encontrar uma data viável.

A final – que tinha a vencedora da Copa América 2024 (Argentina) e o vencedor do Europeu 2024 (Espanha) – estava agendada para o dia 27 de março, no Qatar. Porém, dado os recentes conflitos no médio Oriente, a segurança não estava garantida, embora o país garantisse que seria seguro.

A UEFA procurou diversas alternativas, todas elas rejeitadas pela Federação Argentina de Futebol. Discutiu-se, até, a possibilidade de jogar a final a duas mãos. Alternativas como Espanha, Londres e Portugal foram postas em cima da mesa.

A Argentina propôs, também, que a final fosse disputada após o Mundial de 2026, mas a Espanha não teria disponibilidade para tal. Assim – sem ser possível encontrar um consenso – a Finalíssima foi cancelada.

«É motivo de grande deceção para a UEFA e para os organizadores que as circunstâncias e o momento tenham negado às equipes a oportunidade de competir por este prestigiado prémio no Qatar – um país que demonstrou repetidas vezes a sua capacidade de sediar eventos internacionais de classe mundial em instalações de última geração. Com forte determinação em salvar o jogo, e apesar das compreensíveis dificuldades de realocar uma partida tão importante em muito pouco tempo, a UEFA explorou outras alternativas viáveis, mas cada uma acabou por se mostrar inaceitável para a Associação Argentina de Futebol. Como resultado, e para pesar da UEFA, esta edição da Finalíssima foi cancelada», pode ler-se no comunicado.