Sem grandes surpresas, o Real Madrid foi a equipa que mais dinheiro arrecadou durante a participação na edição de 2023/24 da Liga dos Campeões.

Os merengues, que conquistaram a prova pela 15.ª vez, receberam 138,795 milhões de euros, sensivelmente mais €14M do que o Paris Saint-Germain, a segunda equipa que mais dinheiro recebeu, com €112,444M.

No terceiro lugar da lista surge o Borussia Dortmund, finalista vencido, cuja campanha rendeu-lhe €120,748M.

Estes valores estão no relatório financeiro da UEFA 2023/24, documento publicado nesta quinta-feira, e mostram, por exemplo, que o vencedor da Liga dos Campeões pode receber mais dinheiro do que o vencedor do Mundial de Clubes, cujo vencedor da edição de 2025 "só" pode arrecadar, na melhor das hipóteses - primeira equipa do ranking da UEFA vencer a prova com percurso perfeito - 115 milhões de euros (ajustados à atual taxa de câmbio).

Mas não só o vencedor: além de Real Madrid, PSG e Borussia Dortmund, também o Bayern Munique superou os 115 milhões de euros de encaixe na passada edição da Champions (€120,404M).

Ao todo, a UEFA entregou mais de 2 mil milhões de euros só referentes à Liga dos Campeões, mais do dobro do valor disponibilizado pela FIFA em prize money para o Mundial de Clubes - mil milhões de dólares.

Nesse relatório estão também os ganhos de todas as equipas que participaram nas competições da UEFA. O FC Porto foi a equipa portuguesa que mais dinheiro recebeu (65,061M), seguido de Benfica (44,759M pela Champions + €4,104M através da Liga Europa), Sp. Braga (33,001M) e, só depois, o Sporting, com 13,838 milhões de euros.

No mesmo relatório está ainda o dinheiro recebido pela equipa feminina do Benfica na Liga dos Campeões - 885 mil euros pela melhor campanha de uma equipa portuguesa e que terminou nos quartos de final da prova (campeão Barcelona, a equipa que mais dinheiro ganhou, somou €1,377M - não chegou a um por cento do bolo da equipa masculina do Real Madrid) - e pela Seleção Nacional, que amealhou 15,250 milhões de euros no Euro 2024, pouco mais de metade do que a campeão Espanha (€28,250M).