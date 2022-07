A UEFA vai autorizar, a título experimental, o regresso aos lugares de pé nos estádios nas competições europeias em Inglaterra, Alemanha e França no decorrer da temporada de 2022/23. Um regresso do antigo «peão» que vai estar em observação e, caso não se registem problemas, poderá ser alargado a outras competições e países.

A experiência vai decorrer nos países mencionados, uma vez que estes já têm designadas «áreas de segurança» onde é possível assistir aos jogos de pé nas respetivas competições domésticas. A Premier League e o Championship, em Inglaterra, aprovaram em julho passado a reintrodução dos lugares de pé em «áreas de segurança».

A fase experimental vai decorrer nos jogos das fases de grupos, mas também na fase a eliminar, até às meias-finais das três competições organizadas pela UEFA. «O objetivo é perceber se há condições para reintroduzir os lugares de pé nas provas da UEFA de uma forma segura», refere a UEFA em comunicado.

A Inglaterra vai recuperar agora os lugares de pé, proibidos desde a década de noventa, mas que já são possíveis na Alemanha há uns anos, com destaque para o recinto do Borussia Dortmund. O clube alemão já saudou, aliás, a iniciativa da UEFA, referindo que, a partir de agora, já vai poder ter 81,365 adeptos nos jogos europeus, a habitual assistência nos jogos da Bundesliga, contabilizando os lugares de pé.

For the first time ever there will be @ChampionsLeague nights in Dortmund with 81,365 fans...wow! 🏟 pic.twitter.com/uUQ3UkDKO7