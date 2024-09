A UEFA anunciou esta sexta-feira a decisão de multar a Roma em dois milhões de euros, pela violação das regras da sustentabilidade financeira.

Em comunicado, o organismo ameaçou ainda suspender o Basaksehir das competições europeias durante um ano, pelo mesmo motivo e será mesmo excluído da próxima prova que se qualificar nas próximas três temporadas, a menos que cumpra as novas metas financeiras estipuladas.

Além disso, a UEFA decidiu ainda punir o Aston Villa em 60 mil euros e o Marselha em 20 mil euros, ambos pelo atraso na entrega das contas ao sistema de monitorização financeiro.

«Todos os clubes reportaram estar dentro do limite de 90% aplicável para a temporada 2023/24», garantiu a UEFA, que procura dar «maior sustentabilidade ao futebol», com as regras de estabilidade financeira aplicadas.