João Moutinho foi suplente utilizado por Carlos Vicens na deslocação do Sp. Braga ao reduto do Betis e chegou assim a um marco histórico na carreira, sobretudo no que aos médios diz respeito.

Com um total de 174 jogos em competições da UEFA, o internacional português tornou-se o médio com mais participações em provas europeias, superando assim o registo de Luka Modric (173). Maldini soma os mesmos 174 jogos de Moutinho, que nesta lista passa agora a estar apenas atrás de Iker Casillas (188 jogos), Pepe Reina (192 jogos) e Cristiano Ronaldo (197 jogos).

Ao todo, o médio do Sp. Braga tem oito golos e 20 assistências nos 174 jogos que realizou, não apenas enquanto jogador dos bracarenses, mas também por Sporting, FC Porto, Mónaco e Wolverhampton.

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