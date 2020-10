Andreas Samaris não foi inscrito pelo Benfica na UEFA, na antecâmara da fase de grupos da Liga Europa.

O internacional grego, que por estes dias até está a contas com um problema físico, uma tendinopatia do Aquiles direito, não integra a lista já publicada no site do organismo europeu.

Tendo em conta o limite máximo de 17 jogadores que não tenham sido formados em Portugal, o técnico do Benfica, Jorge Jesus, foi obrigado a riscar um nome, e a escolha recaiu em Samaris.

De referir que a lista B pode incluir ainda alguns jovens da formação do clube que não estão nesta lista A, como é o caso de Gonçalo Ramos, por exemplo.

A Lista A do Benfica para a Liga Europa:

Guarda-redes: Svilar, Vlachodimos e Helton Leite;

Defesas: André Almeida, Gilberto, Otamendi, Todibo, Vertonghen, Jardel, Ferro, Grimaldo e Nuno Tavares;

Médios: Weigl, Gabriel, Taarabt, Chiquinho e Pizzi;

Avançados: Diogo Gonçalves, Rafa Silva, Pedrinho, Everton Cebolinha, Cervi, Darwin Nuñez, Waldschmidt e Seferovic.