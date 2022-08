Karim Benzema, Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne são os finalistas na corrida ao prémio de Jogador do Ano da UEFA em 2021/22.

O vencedor será conhecido na cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, dia 25 de agosto, em Istambul.

Recorde-se que a dupla do Real Madrid conquistou a Champions na última época e o francês foi eleito o melhor jogador e marcador da prova, com 15 golos. O guarda-redes foi distinguido como melhor em campo na final diante do Liverpool. Já De Bruyne, conquistou a Premier League com o Manchester City e foi votado como melhor jogador no campeonato inglês.

Nota ainda para a ausência de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no top-15. Bernardo Silva é o único português representado, assumindo o 11.º posto.