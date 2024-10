A prestação das equipas portuguesas na jornada europeia desta semana permitiu a Portugal estabelecer-se na liderança do ranking UEFA relativo à presente época.

Tudo isto apesar dos resultados desta quinta-feira. O FC Porto empatou na receção ao Manchester United (3-3), enquanto o Sporting de Braga foi derrotado no reduto do Olympiakos (3-0), na segunda jornada da Liga Europa.

O resultado do FC Porto rendeu 200 pontos a Portugal, que passou assim a somar 7.000 pontos. Ainda assim, a Chéquia aproximou-se, graças aos resultados desta quinta-feira (empates do Slavia Praga e Viktoria Plzen), passando a ter 6.900 pontos. Inglaterra manteve o terceiro posto, enquanto a Alemanha subiu a quarto e a França ocupa a quinta posição.

Estas posições, importa referir, deverão sofrer alterações ao longo da temporada. No final da época, os países que terminem nos dois primeiros lugares ganham uma equipa extra nas competições europeias em 2025/26.

No ranking geral, Portugal segue no sétimo lugar, agora com 53.016 pontos, atrás dos Países Baixos, com 56.566.