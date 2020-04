Armand Duka, membro do Comité Executivo da UEFA, eleito em 2019, não tem dúvidas de que, apesar da paragem a que estão submetidas a maior parte das ligas na Europa e de algumas terem já dito dadas como terminadas, devido à pandemia da covid-19, a Liga dos Campeões e a Liga Europa vão ser concluídas.



«Mesmo que algumas ligas tenham decidido não voltar a ter competição, acredito que as equipas dessas ligas irão participar nas competições europeias [Champions ou Liga Europa] e irão jogar da mesma forma. Na Albânia, estamos em estreito contacto com o governo e os comités científicos e a intenção é recomeçar no final de maio. Uma linha europeia única é impensável: as infecções variam de estado para estado», disse o albanês, de 57 anos, aos microfones da rádio italiana Kiss Kiss.



Armand Duka é um dos doze membros do comité executivo da UEFA, o órgão supremo da organização que superintende o futebol europeu, e no qual Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ocupa o cargo de vice-presidente.