A LiveMode TV, canal de Youtube lançado há menos de um ano em Portugal, vai transmitir a final da Liga dos Campeões entre 2027/28 e 2030/31.

Segundo confirmou o Maisfutebol, o canal assegurou a co-transmissão do jogo decisivo, que também será transmitido na Sport TV, canal que dividirá as transmissões dos restantes jogos da prova com a DAZN, mas com a primeira escolha dos jogos de terça e de quarta-feira.

Refira-se que os direitos da Liga Europa e da Liga Conferência foram assegurados em exclusividade pela DAZN.