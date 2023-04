Está confirmado: Portugal vai ter apenas duas equipas na Liga dos Campeões em 2024/25 e cinco nas provas europeias.

Os resultados desta semana europeia ditaram o que era praticamente inevitável: a perda do sexto lugar no Ranking UEFA para os Países Baixos, que trocam como a I Liga e passam agora a ter três vagas de Liga dos Campeões, duas de Liga Europa e uma de Liga Conferência.

O cenário português passa então a ser o seguinte: o campeão de 2023/24 vai direto à fase de grupos da Champions e o segundo classificado irá jogar a qualificação da prova, na qual tem de passar duas eliminatórias (à semelhança, por exemplo, do que aconteceu com o terceiro classificado Benfica, na temporada que decorre).

De resto, as restantes três vagas são para duas para a Liga Europa e uma para a Liga Conferência. O vencedor da Taça de Portugal entra direto na fase de grupos e o terceiro do campeonato joga a qualificação da segunda maior prova europeia. Porém, se o vencedor da Taça for o campeão ou o segundo classificado do campeonato, o terceiro classificado ganha o acesso direto à Liga Europa.

A última vaga é, assim, para a Liga Conferência. Ela tanto pode ser para o quarto classificado (caso vencedor da Taça vá à Liga Europa) ou para o quinto (caso vencedor da Taça seja um dos dois primeiros do campeonato).

Refira-se que há sempre uma hipótese, mais remota, de Portugal ter mais equipas na Liga dos Campeões 2024/25. Desde logo se uma equipa portuguesa vencer a Champions ou a Liga Europa do próximo ano (2023/24) ou o país ser um dos melhores do Ranking UEFA na próxima temporada.

Isto porque a UEFA promoveu alterações ao acesso às provas europeias que têm a ver com o novo formato que as provas, nomeadamente a Champions League, vão ter: a UCL passará a 36 equipas em vez das atuais 32.

Assim, essas quatro equipas adicionais têm acesso do seguinte modo:

• o quinto país do ranking (atualmente e historicamente a França) passa a colocar três equipas de forma direta na primeira fase da Liga dos Campeões

• na qualificação dos clubes campeões nacionais, há mais uma vaga, passam de quatro para cinco

• dois lugares adicionais atribuídos aos dois países com melhor desempenho na época anterior (número de pontos dessa temporada a serem divididos pelo número de equipas que esse país tinha a participar)

Ou seja, se este sistema estivesse em vigor, estas duas vagas de desempenho por país seriam, neste momento, para Inglaterra e Itália, as melhores Ligas em 2022/23.