No rescaldo ao desfecho dos play-offs das provas europeias – apuramento do Benfica e eliminação do Sporting na Champions, e saída do FC Porto da Liga Europa – Portugal está cada vez mais longe do 6.º lugar dos Países Baixos no ranking UEFA (feito a cinco anos). Por isso, a meta de uma de duas vagas extra na Champions 2025/26 está para lá da utopia.

Os três resultados (3-3, 0-0 e 3-2) acrescentaram somente 0.7 pontos ao coeficiente luso, que em 2024/25 é de 16.050. Para esta soma contribuiu, de forma decisiva, o apuramento do Benfica para os “oitavos” da Liga dos Campeões.

No ranking UEFA a cinco anos, a Bélgica registou o maior crescimento da semana, com 1.700 pontos, seguida pelos Países Baixos (1.500). Entre os representantes belgas, o Club Brugge segue na Champions, enquanto o Cercle Brugge está nos “oitavos” da Liga Conferência. Por sua vez, o Gent até venceu, mas foi eliminado, acompanhando Anderlecht e St. Gilloise.

Entre os neerlandeses, PSV e Feyenoord continuam na Champions. Por sua vez, Ajax e AZ Alkmaar vão disputar os “oitavos” da Liga Europa, prova da qual saiu o Twente.

Contas feitas, Portugal, 7.º classificado, soma 62.066 pontos, menos 4.584 dos 66.650 pontos dos Países Baixos.

Vaga extra: Portugal de fora

Quanto à corrida pelos dois primeiros lugares desta época, que valem vaga extra na Champions de 2025/26, esse objetivo caiu por terra há semana. Ainda que prossiga com a aproximação a Itália (3.ª) e continue a ampliar a diferença para França (7.ª), Portugal foi incapaz de, pelo menos, recuperar o 4.º lugar, ocupado pela Alemanha.

No topo desta tabela segue a Inglaterra (20.892 pontos). Por sua vez, Espanha continua a recuperar terreno (19.035). Do top-10 há a realçar a subida da Bélgica e a entrada da Chéquia, por troca com a Suécia.

De recordar que, nos “oitavos” das três provas europeias, Portugal conta com o Vitória de Guimarães, na Liga Conferência, além do Benfica na Liga dos Campeões.

De resto, Inglaterra (seis equipas), Espanha (6), Itália (4), França (3), Alemanha (4), Países Baixos (4), Grécia (2), Bélgica (2), Escócia, Polónia (2), Suíça, Suécia, Noruega (2), Dinamarca, Chéquia, Bósnia, Chipre, Roménia, Turquia, Eslovénia e Áustria também estão representadas nos “oitavos” das competições UEFA.

O ranking UEFA na época 2024/25:

1.º: Inglaterra 20.892 (+0)

2.º: Espanha 19.035 (+1.000)

3.º: Itália 18.187 (+0.500)

4.º: Alemanha 16.046 (+0.625)

5.º: PORTUGAL 16.050 (+0.700)

6.º: Bélgica 15.250 (+1.700)

7.º França 14.857 (+0.643)

8.º: Países Baixos 14.750 (+1.500)

9.º: Grécia 11.687 (+0.625)

10.º: Chéquia 10.350