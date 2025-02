No rescaldo à semana europeia – derrota do Sporting (0-3), triunfo do Benfica (0-1) e empate do FC Porto (1-1) – Portugal continua a perder terreno para o 6.º lugar dos Países Baixos no ranking UEFA (feito a cinco anos) e está mais longe de uma de duas vagas extra na Champions 2025/26.

Os três resultados acrescentaram somente 0.6 pontos ao coeficiente luso, que em 204/25 é de 15.350.

No ranking UEFA a cinco anos, os Países Baixos registaram o maior crescimento da semana, com 1.334 pontos, mais 0.734 do que Portugal. Para tal registo contribuiu o triunfo do Feyenoord na Liga dos Campeões, além das vitórias de Ajax, AZ Alkmaar e Twente na Liga Europa. Por sua vez, o PSV perdeu na Champions.

Contas feitas, Portugal, 7.º classificado, soma 61.366 pontos, menos 3.784 dos 65.150 pontos dos Países Baixos.

Vaga extra: confirmada a utopia

Quanto à corrida pelos dois primeiros lugares desta época, que valem vaga extra na Champions de 2025/26, esse objetivo caiu por terra. Ainda que prossiga com a aproximação a Itália (3.ª) e continue a ampliar a diferença para França (6.ª), Portugal caiu para o 5.º lugar, por troca com a Alemanha – beneficiada pelos triunfos de Bayern Munique, Dortmund e Heidenheim.

No topo desta tabela segue a Inglaterra (20.892 pontos). Por sua vez, a Espanha ascendeu à vice-liderança (18.035), somando 0.857 pontos nesta semana. O top-10 conta também com Bélgica, Países Baixos, Grécia e Suécia.

De recordar que, nos “oitavos” das três provas europeias, Portugal conta com o Vitória de Guimarães, na Liga Conferência. De resto, Inglaterra (seis equipas), Espanha (3), Itália (3), França (2), Alemanha (2), Grécia, Escócia, Polónia, Suíça, Bélgica, Suécia e Áustria também estão representadas nos “oitavos” das competições UEFA.

De resto, Inglaterra (sete clubes) e Bélgica (5) continuam sem equipas eliminadas, panorama que pode mudar na próxima semana.

O ranking UEFA da época 2024/25:

1.º: Inglaterra 20.892 (+0)

2.º: Espanha 18.035 (+0.857)

3.º: Itália 17.687 (+0.375)

4.º: Alemanha 15.421 (+0.750)

5.º: PORTUGAL 15.350 (+0.600)

6.º França 14.214 (+0.286)

7.º: Bélgica 13.550 (+0.400)

8.º: Países Baixos 13.250 (+1.334)

9.º: Grécia 11.062 (+0)

10.º: Suécia 10.125 (+0)