Esta jornada das competições europeias foi benéfica para os clubes portugueses. Com vitórias de Benfica, Sp. Braga e FC Porto (o único clube que perdeu foi o Sporting, diante do poderoso Bayern Munique), o ranking de Portugal na UEFA melhorou.

Se já na jornada passada os clubes portugueses tinham amealhado 1.400 pontos, com três vitórias e um empate, agora somaram 1.200. Portugal tem até agora 10.600 pontos nesta temporada, ganhos pelos quatro clubes acima referidos e ainda o Santa Clara, que acabou eliminado nos play-offs de acesso à Liga Conferência.

Recorde-se que o sexto lugar do ranking dá uma segunda vaga de acesso direto à fase de liga da Champions e permitirá, caso a subida de Portugal ao sexto lugar seja confirmada ainda durante esta época, gerar essa vaga na época 2027/28.

No que diz respeito a esta época, Portugal tem agora a quinta melhor prestação, abaixo de Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha, por essa ordem. Os nossos vizinhos ibéricos ultrapassaram-nos esta semana após uma jornada em que Rayo Vallecano, Betis, Barcelona e Atlético Madrid venceram. Somam 10.609 pontos.

A prestação anual dá aos dois países com melhor pontuação na temporada uma vaga extra cada na Champions em 2026/27.

A mais recente prestação portuguesa permite uma aproximação aos Países Baixos no ranking a cinco anos. Portugal, sétimo classificado, tem 63.266 pontos acumulados desde 2021/22. No mesmo período, os neerlandeses têm 65.366. Uma distância de cerca de dois mil pontos que pode ser abatida nesta temporada.

Porém, há que referir que os Países Baixos têm seis equipas nas competições europeias, enquanto a Portugal restam quatro. Mesmo assim, os neerlandeses só têm 7.416 pontos esta temporada (os pontos a atribuir são divididos por mais equipas).

Olhando para baixo, neste caso para a Bélgica, oitava classificada, esta época tem sido ainda menos positiva. Somaram 6.900 pontos e, no conjunto dos cinco anos, têm 57.750, a uma distância superior a cinco mil pontos de Portugal. Os belgas conservam três equipas nas competições europeias... e as três perderam nesta semana.

RANKING UEFA (a cinco anos):

1.º: Inglaterra, 104.005

2.º: Itália, 92.017

3.º: Espanha, 85.562

4.º: Alemanha, 82.777

5.º: França, 75.391

6.º: Países Baixos, 65.366 (+0.666)

7.º: PORTUGAL, 63.266 (+1.200)

8.º: Bélgica, 57.750 (-)

9.º: Turquia, 47.925

10.º: Chéquia, 45.025