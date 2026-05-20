O Comité Executivo da UEFA reuniu-se esta quarta-feira, em Istambul, para aprovar alterações nos formatos da Liga das Nações e das eliminatórias europeias, a partir de 2028.

Desde logo, a Liga das Nações passa a ser composta por três ligas de 18 seleções cada, ao invés das quatro que existem atualmente. Cada liga é composta por três grupos de seis equipas, sendo que cada Seleção vai realizar dez jogos, cinco enquanto visitante e cinco enquanto visitado. Os quartos de final, play-offs de promoção e despromoção não sofrem alterações.

Por outro lado, as eliminatórias europeias passam a compostas por duas ligas: a Liga 1, com 36 equipas das Ligas A e B da Liga das Nações, e a Liga 2, composta pelos restantes 18 conjuntos da Liga C da Liga das Nações.

Na Liga 1, as equipas vão ser distribuídas em três grupos de 12, sendo que a Liga 2 terá o formato idêntico à Liga C da Liga das Nações. Ou seja, três grupos de seis (ou um de sete) seleções. Através do comunicado, a UEFA explica que este conceito vai ser «aprimorado» nos próximos meses, antes de ser submetido à aprovação final, na próxima reunião do Comité Executivo.

«Os novos formatos irão melhorar o equilíbrio competitivo, reduzir o número de "jogos mortos", oferecer uma competição mais atraente e dinâmica para os adeptos, garantindo ao mesmo tempo uma oportunidade de qualificação justa para todas as equipas e sem adicionar datas extra ao calendário internacional», refere o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

A próxima reunião do Comité Executivo da UEFA está agendada para 15 de setembro, na Grécia.