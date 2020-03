Em 2022, a Supertaça Europeia, primeiro troféu europeu da época, será jogado no Estádio Olímpico de Helsínquia, na Finlândia, divulgou esta segunda-feira a UEFA.

O estádio foi construído entre 1934 e 1938, para servir os Jogos Olímpicos de 1940, que vieram a ser cancelados pela Segunda Guerra Mundial, e tem, atualmente, cerca de 42 mil lugares.

Em 2023, os vencedores das duas competições europeias de clubes viajarão para Kazan, na Rússia, onde está situada a Kazan Arena. O estádio aloja habitualmente o Rubin Kazan e tem capacidade para cerca de 45 mil adeptos.

A UEFA divulgou ainda os estádios que vão receber as finais da Liga dos Campeões feminina. Em 2022, as craques europeias deslocar-se-ão a Turim, para jogar no Juventus Stadium, casa da Juventus, de Cristiano Ronaldo. Já em 2023, o troféu será disputado na Holanda, no PSV Eindhoven’s Stadium ou Philips Stadium, casa do PSV.