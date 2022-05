Tiago Brandão Rodrigues vai liderar a investigação aos incidentes da final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Liverpool (ganha pelos espanhóis), anunciou esta segunda-feira a UEFA.

Segundo o organismo que rege o futebol europeu, o antigo ministro da Educação e atual deputado da Assembleia da República pelo Partido Socialista aceitou executar esta tarefa em regimo «pro bono», de forma a «garantir a sua independência no processo».

«A investigação abrangente examinará a tomada de decisão, responsabilidade e comportamentos de todas as entidades envolvidas na final. (...) Serão recolhidas provas de todas as partes relevantes», lê-se ainda na nota da UEFA.

O jogo entre o Liverpool e o Real Madrid ficou marcado por diversos incidentes no exterior do estádio. Milhares de adeptos dos reds queixam-se de não terem conseguido entrar no Stade de France e a polícia fez mesmo uso da força para dispersar algumas multidões