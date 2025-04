Já é conhecida a equipa da semana da Liga dos Campeões depois de jogada a primeira mão dos quartos de final da competição.

O destaque vai para Vitinha e Nuno Mendes, do PSG, que contribuíram para a vitória por 3-1 frente ao Aston Villa. O defesa ex-Sporting marcou mesmo o terceiro golos dos parisienses já perto do final do encontro.

Sommer [Inter], Timber [Arsenal], Saliba [Arsenal], Bastoni [Bastoni], Barella [Inter], Rice [Arsenal] Lamine Yamal [Barcelona], Lamine Yamal [Barcelona], Lewandowski [Barcelona] e Kvaratskhelia [PSG] completam o onze divulgado pela UEFA.