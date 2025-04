A UEFA anunciou esta sexta-feira que os jogadores do Real Madrid, Rüdiger e Mbappé, foram condenados a uma pena suspensa de um jogo de castigo nas competições europeias devido a «conduta inapropriada».

O caso remonta aos nos festejos no final do encontro dos «oitavos» da Champions frente ao At. Madrid, no qual os «blancos» venceram por 2-4 nas grandes penalidades após um empate no agregado no final dos 120 minutos. Ora, as celebrações do Real Madrid motivaram uma queixa junto da UEFA por parte dos «colchoneros».

O defesa alemão e o avançado francês vão ainda ter de pagar uma multa acessória de 40 mil e 30 mil euros respetivamente, permanecendo em regime probatório por um ano.

Referente ao mesmo jogo, também Dani Ceballos foi condenado a pagar uma multa de 20 mil euros por «infringir as regras básicas de conduta decente». Já Vinícius Júnior, também foi alvo de investigação por parte do organismo que tutela o futebol europeu, mas não foi punido de qualquer forma.

Esta é uma boa notícia para o Real Madrid que joga já na próxima terça-feira, em Londres, o primeiro de dois duelos dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Arsenal.