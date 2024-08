A UEFA anunciou que o sorteio da Liga dos Campeões 2024/25 será feito através de um software.

Com o fim do habitual formato da Liga dos Campeões e a adoção do novo - formato de campeonato pelas 36 equipas presentes, que disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes, a UEFA inovou também na forma como se vai realizar o sorteio.

A mudança de sistema, aplicado também à Liga Europa e Liga Conferência, procura reduzir o diferencial entre as equipas em confronto.

No sorteio que se realiza a 29 de agosto, no Mónaco, a UEFA manterá o critério de constituição dos quatro potes onde vão estar distribuídos os 36 clubes, em função do ranking da UEFA.

Há várias condicionantes: não se podem defrontar equipas do mesmo país na fase de liga e apenas se pode encontrar dois adversários de cada país. Na fase de liga cada equipa joga oito vezes.

De todo o modo, continuará a estar presente a “mão” humana, pois cada clube será retirado do respetivo pote manualmente, mas é o software que define os oito adversários que irá enfrentar: «O primeiro passo do sorteio ainda é físico; alguém ainda vai tirar uma bola de uma taça».

Segundo disse Tobias Hedtstück, diretor de competições de clubes da UEFA, haverá dois sistemas independentes de verificação, «num processo que demorará poucos segundos».

Esta mudança acontece, segundo a UEFA, pois manualmente seria necessário mais de 1000 bolas com os nomes dos clubes e 36 potes para as colocar, algo que demoraria cerca de três horas. Assim, terá apenas a duração dos habituais 35 minutos.

«Percebo que as pessoas não o vejam como um sorteio tradicional, mas pensamos que, além da alteração do modelo competitivo, seria necessária também uma evolução do formato do sorteio», referiu o dirigente em conferência de imprensa.