As dúvidas foram desfeitas. O Órgão de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) da UEFA validou, nesta sexta-feira, a participação do Girona e do Manchester City na Liga dos Campeões, na próxima temporada. O mesmo apluca-se ao Manchester United e Nice, na Liga Europa.

Isto porque os referidos clubes são propriedade dos mesmos grupos. A chamada copropriedade é agora permitida nas competições oficiais da UEFA.

«Após a implementação de mudanças significativas pelos investidores interessados no Girona FC e no OGC Nice (respetivamente City Football Group e INEOS), o CFCB aceitou a admissão do Girona e do Manchester City na Liga dos Campeões 2024/25, bem como Manchester United e Nice para a Liga Europa 2024/25», pode ler-se num comunicado divulgado pela entidade.

Segundo essa nota, os investidores transferiram as suas ações no Girona e no Nice para dois fundos fiduciários, com a supervisão do CFCB. Os clubes comprometeram-se ainda «a não transferir jogadores entre si, a título definitivo ou por empréstimo, de julho de 2024 a setembro de 2025, salvo acordo prévio», conclui a CFCB.