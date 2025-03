Esta quinta-feira, a UEFA emitiu um comunicado a explicar o polémico anulado a Julián Álvarez no Atlético Madrid-Real Madrid.

«Embora tenha sido mínimo, o jogador fez contacto com a bola com o pé de apoio antes de a chutar», escreveu o organismo em comunicado.

O organismo regulador do futebol europeu revelou que pretende avaliar esta regra com a FIFA e a International Board.

De recordar que o Real Madrid garantiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer no desempate por grandes penalidades. O penálti de Álvarez entrou na baliza, mas acabou por ser anulado devido aos dois toques na bola. A decisão tem sido bastante polémica e gerado muita controvérsia no mundo do futebol.

Leia o comunicado na íntegra:

«O Atlético de Madrid consultou a UEFA sobre o incidente que levou à anulação do penálti de Julián Álvarez no final da partida de ontem, da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid.

Embora tenha sido mínimo, o jogador fez contacto com a bola com o pé de apoio antes de chutar, conforme mostrado no vídeo em anexo. Pela regra atual (Leis do Jogo, Lei 14.1), o VAR tinha de chamar o árbitro para indicar que o golo deveria ser anulado.

A UEFA discutirá com a FIFA e a International Board para determinar se a regra deve ser reavaliada nos casos em que o duplo toque seja claramente não intencional».