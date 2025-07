A UEFA nomeou duas equipas de arbitragem portuguesas para os jogos das competições europeias desta quinta-feira.

No que toca à Liga Europa, o árbitro Gustavo Correira vai dirigir o Partizan, da Sérvia, e o AEK Larnaca, do Chipre. O árbitro luso será assistido por Pedro Ribeiro e André Dias, enquanto José Bessa será o quarto árbitro. No VAR estará Fábio Melo, assistido por Hélder Malheiro.

No outro jogo, referente à Liga da Conferência, entre o Haverfordwest, do País de Gales, e o Floriana, da Malta, será arbitrado por João Gonçalves, assistido por Luciano Maia e Tiago Costa. O quarto árbitro nomeado foi David Silva.