Sp. Braga e Santa Clara conheceram esta segunda-feira a equipa de arbitragem para a primeira mão de acesso às competições europeias, anunciou a UEFA.

Elchin Masiyev, árbitro natural do Azerbaijão, lidera a equipa de arbitragem da partida entre os bracarenses e os romenos do Cluj. O encontro a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa está marcado para as 17H30 (horário de Portugal continental), na Roménia.

Por sua vez a visita do Santa Clara ao Larne, da Irlanda do Norte, será arbitrado pelo sueco Adam Ladebäck. A partida a contar para a terceira pré-eliminatória de acesso à fase principal da Liga Conferência está marcada para as 20H (horário de Portugal continental), em Larne.

Os jogos da primeira mão estão marcados para esta quinta-feira, já as partidas da segunda mão realizam-se uma semana depois, dia 14 de agosto.