Ficaram definidos, nesta quarta-feira, os duelos da «final four» da Liga das Nações, a disputar nos Países Baixos.

Assim, a seleção da casa vai defrontar a Croácia na primeira meia-final, agendada para 14 de junho, em Roterdão.

Espanha e Itália defrontam-se no dia seguinte, em Enschede.

A final está agendada para o dia 18 do mesmo mês, em Roterdão, e no mesmo dia, algumas horas antes, será disputado o jogo de atribuição do terceiro lugar, em Enschede.