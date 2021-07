Os muitos aplausos arrancados aos cerca de mil adeptos que estiveram esta noite nas bancadas do Estádio São Miguel dão bem conta da boa exibição do Santa Clara que, com um novo triunfo sobre os macedónios do Shkupi, desta vez por 2-0, juntou-se ao Paços de Ferreira na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, a nova competição da UEFA.

A equipa de Daniel Ramos chegou a este jogo com uma vantagem confortável, depois de ter vencido a primeira mão, em Skopje, por 3-0. Um resultado que permitiu aos açorianos gerir a eliminatória com confiança e tranquilidade, mas sem nunca perder o espírito competitivo. Daniel Ramos promoveu quatro alterações na equipa, uma delas forçada, pela lesão de Allano, mas a equipa, mais uma vez sem reforços de início, manteve a mesma estrutura e ambição que já tinha revelado na primeira mão.

A diferença de qualidade entre os dois emblemas voltou a ser mais do que evidente, com os macedónios, sem nada a perder, a entrarem no jogo a todo o gás, em loucas correrias, mas rapidamente a esbarrarem na boa consistência defensiva dos açorianos. O Santa Clara saía depois a jogar, de pé para pé, com um meio-campo muito maleável, a abrir espaços para a bola correr e chegar facilmente à zona de finalização, muitas vezes com o adversário descompensado.

Os golos, foi fácil perceber, eram apenas uma questão de tempo. O primeiro surgiu logo aos 13 minutos, numa das primeiras vezes que o Santa Clara carregou no acelerador. Bola em profundidade, Jean Patric, sobre a esquerda, recuperou junto à linha de fundo e passou atrasado para o cruzamento teleguiado de Lincoln para a cabeça de Carlos Junior que surgiu a marcar à vontade, de cabeça, junto ao segundo poste. Segundo golo do brasileiro nesta eliminatória.

Se a eliminatória já estava bem encaminhada, com este golo ficou praticamente resolvida, até porque o modesto Shkupi nunca mostrou qualidade para inverter o cenário, pelo contrário, nos minutos seguintes choveram amarelos a punir o jogo mais duros dos macedónios. Gjorgjievski até contou com uma boa oportunidade para marcar, depois de um erro do capitão João Afonso, mas Marco Pereira defendeu e foi o Santa Clara que voltou a marcar, aos 39 minutos, na sequência de um pontapé pontapé de canto de Lincoln e uma cabeçada imparável de Villanueva. Com a segunda assistência de Lincoln, o Santa Clara chegava ao intervalo ainda mais confortável.

Uma vantagem de cinco golos que permitia a Daniel Ramos começar a gerir a equipa para o jogo de domingo com o Farense para a Taça da Liga. Duas alterações ao intervalo e outras tantas que se seguiram nos minutos seguintes, que permitiram ao treinador poupar alguns dos jogadores mais influentes, mas sem nunca desequilibrar a equipa que manteve o controlo, apesar de alguns calafrios na ponta final.

O Shkupi ainda obrigou Marco Pereira a brilhar entre os postes, mas a verdade é que o Santa Clara também teve novas oportunidades para dilatar a vantagem, com destaque para os pontapés de Lincoln e Crysan. Daniel Ramos continuou a gerir a equipa a partir do banco e abriu espaço para as estreias dos reforços Paulo Henrique [regresso ao clube proveniente do Penafiel] e do avançado marroquino Bouldini [contratado à Académica].

O Santa Clara vai agora viajar até Faro para o jogo de domingo para a Taça da Liga, mas na próxima quinta-feira volta a jogar para a Liga Conferência, em casa, frente aos eslovenos do Olimpija Ljubljiana.