Mário Daniel, mágico português, foi figura de destaque no sorteio da fase de liga da Liga Europa depois de dar um espetáculo «poético e inédito». Em direto do Fórum Grimaldi, no Mónaco, o português fez desaparecer as bolas do sorteio das equipas participantes.

Isto pode parecer estranho, mas na realidade as habituais bolas não foram necessárias. A UEFA já tinha avisado que o mesmo iria acontecer.

«Nenhuma bola será utilizada nestes dois sorteios. O software sorteará os adversários de todas as equipas de uma só vez, de acordo com os princípios do sorteio, incluindo os relativos a quem joga em casa e quem joga fora». referiu o organismo no site oficial.

Por esse motivo, a UEFA arranjou maneira de terminar com a tradição, com toque luso. Um momento que foi especial para Mário Daniel. «Artisticamente, também foi um dos momentos mais bonitos da minha carreira, porque envolveu uma grande componente poética, contou uma história e teve ainda o simbolismo da despedida associado ao fim da utilização das bolas», explicou à agência Lusa.

O mágico, como de costume, não quis desvendar os seus «segredos». Ainda assim, Mário Daniel confirmou uma coisa: não consegue imaginar melhor maneira de desempenhar a missão que lhe foi dada.

«Não podemos revelar muitos detalhes técnicos sobre o que fizemos, mas posso dizer que, quando me ponho a imaginar formas de fazer desaparecer bolas num sorteio, sem olhar a limitações físicas ou de qualquer outra ordem, não consigo encontrar uma ideia que supere a nossa», concluiu.

Ora veja o vídeo: