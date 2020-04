Michael Santos, avançado do Copenhaga, foi castigado por três jogos pela UEFA após ter-se envolvido num incidente com a polícia escocesa e membros da segurança no encontro com o Celtic, a contar para os 16 avos de final da Liga Europa a 27 de fevereiro.

Em comunicado, a UEFA justifica que ficou provado que o jogador uruguaio «atacou pessoas presentes no jogo», depois da acusação feita pelas autoridades escocesas.

Um dos momentos da confusão terá acontecido no segundo golo da vitória por 3-1 do Copenhaga frente ao Celtic, na Escócia. Santos foi festejar com o companheiro de equipa para a zona dos adeptos da formação dinamarquesa e terá sido nessa altura que empurrou um polícia que se encontrava presente.

Michael Santos e o Copenhaga podem agora recorrer desta decisão da UEFA.