José Mourinho escreveu na noite desta quinta-feira mais uma página da história que faz dele um dos melhores reinadores de todos os tempos.

O português apurou a Roma para a final da Liga Conferência, que vai disputar com o Feyenoord, e com isso chegou à quinta final de competições da UEFA da carreira.

E há um dado que deve deixar os adeptos da Roma a suspirar. É que Mourinho coloca em prática a velha máxima de que «as finais não são para jogar, são para… ganhar».

Isso mesmo. O treinador natural de Setúbal venceu todas as quatro finais que disputou anteriormente: Taça UEFA com o FC Porto (2003), Liga dos Campeões também com os dragões (2004), Liga dos Campeões com o Inter Milão (2010) e Liga Europa com o Manchester United (2017).

Mas a parte da história começa a escrever-se agora. Mourinho é o primeiro treinador a levar quatro clubes diferentes a finais de competições da UEFA.

E mais: ao chegar à final da Liga Conferência depois de ter conquistado as outras duas competições europeias, e estando esta na época de estreia, Mourinho torna-se também o primeiro treinador chegar à final das três competições.