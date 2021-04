O português Artur Soares Dias é um dos 18 árbitros nomeados para a fase final do Europeu, anunciou nesta quarta-feira a UEFA.

Os assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, além do VAR João Pinheiro também vão estar na mais importante prova europeia de seleções.

Aos 41 anos, Soares Dias prepara-se para marcar presença na quinta grande competição da carreira, depois do Campeonato do Mundo de Sub-20, em 2015, do Campeonato do Mundo de Sub-17, em 2017, além da Taça das Confederações de 2017, do Mundial de Clubes em 2017 e do Campeonato do Mundo de 2018, onde esteve como VAR.

O árbitro argentino Fernando Rapallini vai também participar na prova, no âmbito de um protocolo de intercâmbio entre a UEFA e a CONMEBOL.

Também a árbitra francesa Stéphanie Frappart, que tem feito história no futebol masculino como pioneira em várias competições, vai marcar presença na fase final, neste caso como quarto ártbitro.

